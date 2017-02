Donald Trump: o que muda para os brasileiros

O presidente americano Donald Trump parece disposto a gastar de uma só vez o seu estoque de decisões destemperadas. Em Washington, é generalizada a sensação de que o republicano avança rápido demais e sem o cuidado que exige o jogo político. O clima de tensão atingiu o auge quando Trump impôs um veto de viagem por noventa dias a cidadãos de sete países de maioria muçulmana. Centenas de imigrantes com visto de permanência (o green card) também estavam entre os barrados em aeroportos. Para os brasileiros, as regras de imigração cada vez mais rígidas também começam a ter consequências, como alterações no processo para obter o visto americano. Os que já vivem nos Estados Unidos temem as mudanças abruptas, que parecem ser o padrão de Trump, e preferem adiar viagens ao Brasil. Em VEJA desta semana, confira o que mais muda para os brasileiros que sonham em morar nos Estados Unidos ou planejam visitar o país nos próximos anos.

Com reportagem de Luiza Queiroz

