Dia Internacional da Mulher é celebrado ao redor do mundo

zoom_out_map 1 /22 Centenas de mulheres participam de uma manifestação no Dia Internacional da Mulher em Madri, na Espanha - 08/03/2017 (Gerard Julien/AFP)

zoom_out_map 2 /22 Estátua de uma 'menina destemida' é colocada em frente ao famoso touro de Wall Street, como parte de uma campanha para chamar a atenção sobre a desigualdade de gênero e aumentar o número de mulheres nos cargos de direção das empresas dos Estados Unidos - 08/03/2017 (Brendan Mcdermid/AFP)

zoom_out_map 3 /22 Mulheres participam de marcha em homenagem ao Dia Internacional da Mulher em Los Angeles, na Califórnia - 08/03/2017 (Lucy Nicholson/Reuters)

zoom_out_map 4 /22 Manifestante participa de uma marcha no Dia Internacional da Mulher em São Paulo - 08/03/2017 (Nacho Doce/Reuters)

zoom_out_map 5 /22 Manifestantes seguram velas e cartazes contra o presidente dos EUA, Donald Trump, durante uma vigília para marcar o Dia Internacional da Mulher em Hong Kong - 08/03/2017 (Anthony Wallace/AFP)

zoom_out_map 6 /22 Mulheres marcham pela igualdade de direitos durante manifestação pelo Dia Internacional da Mulher em Roma, na Itália - 08/03/2017 (Filippo Monteforte/AFP)

zoom_out_map 7 /22 Equipe feminina da da polícia de Manila participa de ato para marcar o Dia Internacional da Mulher nos arredores da embaixada dos Estados Unidos, nas Filipinas - 08/03/2017 (Ted Aljibe/AFP)

zoom_out_map 8 /22 Mulheres participam de ato em celebração ao Dia Internacional da Mulher em Diyarbakir, na Turquia - 08/03/2017 (Ilyas Akengin/AFP)

zoom_out_map 9 /22 Centenas de pessoas participam da manifestação do Dia Internacional da Mulher na Avenida Paulista, em São Paulo - 08/03/2017 (Nelson Almeida/AFP)

zoom_out_map 10 /22 Mulheres marcham durante a manifestação do Dia Internacional da Mulher em La Paz, na Bolívia - 08/03/2017 (Jorge Bernal/AFP)

zoom_out_map 11 /22 Mulheres hindus chegam em um caminhão para participar de uma manifestação marcando o Dia Internacional da Mulher em Calcutá, na Índia - 08/03/2017 (Rupak De Chowdhuri/Reuters)

zoom_out_map 12 /22 Mulheres executam uma performance durante manifestação para marcar o Dia Internacional da Mulher em Tbilisi, na Geórgia - 08/03/2017 (David Mdzinarishvili/Reuters)

zoom_out_map 13 /22 Dançarinas tradicionais se preparam para apresentanção durante as celebrações do Dia Internacional da Mulher em Colombo, Sri Lanka - 08/03/2017 (Dinuka Liyanawatte/Reuters)

zoom_out_map 14 /22 Mulheres sul-coreanas protestam contra à desigualdade de gênero e o assédio sexual durante marcha em Seul - 08/03/2017 (Jean Chung/Getty Images)

zoom_out_map 15 /22 Manifestantes participam de uma marcha no Dia Internacional da Mulher em Jacarta, na Indonésia - 08/03/2017 (Ulet Ifansasti/Getty Images)

zoom_out_map 16 /22 Manifestantes participam de uma marcha no Dia Internacional da Mulher em Buenos Aires, Argentina - 08/03/2017 (Marcos Brindicci/Reuters)

zoom_out_map 17 /22 Manifestantes participam de uma marcha no Dia Internacional da Mulher em Paris, na França - 08/03/2017 (Gabriel Bouys/AFP)

zoom_out_map 18 /22 Manifestantes participam de uma marcha no Dia Internacional da Mulher na Praça da Candelária, Centro do Rio de Janeiro - 08/03/2017 (Vanderlei Almeida/AFP)

zoom_out_map 19 /22 Manifestantes participam de uma marcha no Dia Internacional da Mulher no centro de São Paulo - 08/03/2017 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 20 /22 Manifestantes participam de uma marcha no Dia Internacional da Mulher em Brasília(DF) - 08/03/2017 (Adriano Machado/Reuters)

zoom_out_map 21 /22 Ativista é fotografada em frente a uma obra do artista francês Mahn com a inscrição "IVG (Lei sobre o aborto voluntário) é sagrada" na Sede do Conselho Regional em Marselha, sul da França - 08/03/2017 (Bertrand Langlois/AFP)

zoom_out_map 22/22 Goleira faz uma defesa durante partida de futebol feminino para celebrar o Dia Internacional da Mulher em Nairóbi, no Quênia - 08/03/2016 (Thomas Mukoya/Reuters)

Passeatas, protestos, greves e atos marcaram o Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira. Organizações de diversos países participaram do movimento “um dia sem mulheres” para reivindicar igualdade de direitos.

Nos Estados Unidos, o movimento Marcha das Mulheres, que protestou contra a posse do presidente Donald Trump, em janeiro, participou da iniciativa. Em Washington, a maioria das mulheres não aderiu à greve, mas vestiu roupas vermelhas em apoio ao movimento.

Os organizadores da Marcha das Mulheres em Nova York informaram que treze ativistas que participavam de um protesto foram detidas. Segundo a rede CNN, o grupo bloqueava o trânsito nos arredores do Hotel Trump Internacional, em frente ao Central Park. Na cidade de Alexandria, no Estado da Virgínia, a iniciativa “um dia sem mulheres” teve grande adesão, o que forçou a cidade a fechar todas as suas escolas.

Os protestos estavam programados para acontecer em mais de cinquenta países. Em diversas regiões da América Latina, ocorreram manifestações contra a violência às mulheres.

Na Argentina, a manifestação contou com uma forte participação feminina, em resposta ao chamado de paralisação internacional das mulheres, convocada pelo movimento argentino nascido em 2015 ‘Ni Una Menos’, que luta contra a violência de gênero.

Na Índia, as mulheres protestaram contra a violência de gênero em um país com altos índices de estupro. Em Daca, capital de Bangladesh, quinze sobreviventes de ataques com ácido desfilaram em uma passarela durante um desfile de moda, numa iniciativa para denunciar a discriminação enfrentada pelas vítimas dessas agressões nesta sociedade conservadora.

Irlandesas entraram em greve e vestiram preto em protesto contra as restrições existentes nas leis que regulamentam o aborto. Em solidariedade, ocorreram manifestações em Londres e Amsterdã para que as leis irlandesas fossem alteradas.

Em Moscou, quatro ativistas feministas desenrolaram um cartaz em frente ao Kremlin para exigir mais direitos para as mulheres, e foram brevemente detidas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu um discurso para homenagear as mulheres, em rede de TV. “Você cuidam dia e noite de seus filhos, netos e sua família. Até mesmo hoje, no Dia Internacional da Mulheres, vocês estão envolvidas com suas rotinas, trabalhando incansavelmente, sem perder a hora. Muitas vezes nos perguntamos, como elas conseguem administrar tudo isso?”, disse Putin.

(Com agência AFP)