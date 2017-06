Descarrilamento deixa mais de 30 feridos no metrô de Nova York

Mais de 30 pessoas ficaram feridas nesta terça-feira após descarrilamento de vagões do metrô da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O acidente ocorreu por volta das 9h30 local (10h30, em Brasília) quando um comboio que percorre a linha A saiu do trilho em uma estação no bairro de Harlem.

1. Metrô descarrila em Nova York zoom_out_map 1 /5 Passageiros evacuam trem descarrilado no metrô de Nova York (Twitter/Reuters)

2. Metrô descarrila em Nova York zoom_out_map 2 /5 Passageiros evacuam trem descarrilado no metrô de Nova York (Twitter/Reuters)

3. Metrô descarrila em Nova York zoom_out_map 3 /5 Passageiros evacuam trem descarrilado no metrô de Nova York (Twitter/Reuters)

4. Metrô descarrila em Nova York zoom_out_map 4 /5 Passageiros evacuam trem descarrilado no metrô de Nova York (Twitter/Reuters)

5. Metrô descarrila em Nova York zoom_out_map 5/5 Passageiros evacuam trem descarrilado no metrô de Nova York (Twitter/Reprodução)

O chefe do departamento de bombeiros da cidade, Daniel Nigro, confirmou que 34 pessoas ficaram feridas, das quais 17 foram levadas ao hospital, mas nenhuma em estado grave. Segundo Nigro, cerca de 800 pessoas ficaram presas no vagões e aproximadamente 200 bombeiros participaram do resgate.

O acidente aconteceu na hora do rush, depois da ativação dos freios de emergência por causas que estão sendo investigadas pela Autoridade Metropolitana do Transporte (MTA). Segundo relataram testemunhas a meios locais, o acidente causou cenas de caos e deixou o metrô sem energia.

The A train derailed when the emergency brakes suddenly deployed, MTA chairman says https://t.co/k1MhcYwCPb pic.twitter.com/fnZ6je9egX — amNewYork (@amNewYork) June 27, 2017

A MTA pediu calma e disse que os danos já estão sendo reparados para restabelecer o serviço “o mais rápido possível”. O prefeito da cidade, Bill de Blasio, esteve durante a manhã seguindo de perto o ocorrido no metrô, segundo confirmou seu escritório de imprensa.

(com EFE)