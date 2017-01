Descarrilamento de trem deixa mais de 100 feridos em NY

O descarrilamento de um trem deixou nesta quarta-feira mais de uma centena de pessoas feridas em Nova York, nos Estados Unidos, informa o departamento de bombeiros da cidade. O corpo de bombeiros indicou que o saldo provisório de feridos é de 106, nenhum com lesões graves. Um deles está sendo tratado pela possibilidade de ter fraturado uma perna.

O acidente aconteceu na estação Atlantic, no Brooklyn, com um trem da linha Long Island Rail Road. A composição já estava em baixa velocidade quando descarrilou às 8h:30 (11h30 de Brasília), de acordo com autoridades locais. Entre 600 e 700 pessoas viajavam no trem que se acidentou. O trem não conseguiu parar a tempo e atingiu uma barreira a uma velocidade baixa, o que fez com que descarrilasse, disse o governador de Nova York, Andrew Cuomo, em entrevista no local do acidente.

O descarrilamento danificou seriamente os dois vagões da frente do trem, mas vítimas sofreram apenas ferimentos leves; e estavam sendo tratadas em um centro de triagem improvisado por agentes de emergência no local, disseram autoridades. O trem saiu de Far Rockaway às 7:18 da manhã e devia chegar ao terminal Atlantic às 8:11 da manhã, disse a porta-voz da MTA (empresa que administra os trens em NY), Nancy Gamerman. A Administração Federal de Ferrovias dos EUA e o Conselho Nacional de Segurança no Transporte disseram que estão enviando investigadores para o local.

“Estávamos em pé e esperando para sair. Uma das portas se quebrou e todos caímos um sobre o outro”, disse ao jornal NY Post uma passageira não identificada. Steve Miller estava do outro lado da plataforma esperando para pegar o trem para Long Island quando o incidente ocorreu. “Houve um estrondo, como um acidente de carro muito alto”, disse ele. “O trem saiu dos trilhos e atingiu a uma barreira no túnel. Houve gritos e a estação rapidamente se encheu de poeira e fumaça”, relatou.

zoom_out_map 1 /11 Oficiais investigam motivos pelos quais trem descarrilou em estação de metro de Nova York, nos Estados Unidos - 04/01/2017 (Alex Wroblewski/Reuters)

zoom_out_map 2 /11 Trem descarrila em estação Brooklyn de metrô, na cidade de Nova York, deixando pelo menos 70 feridos - 04/01/2017 (Alex Wroblewski/Reuters)

zoom_out_map 3 /11 Trem descarrila em estação Brooklyn de metrô, na cidade de Nova York, deixando pelo menos 70 feridos - 04/01/2017 (Kena Betancur/AFP)

zoom_out_map 4 /11 Paramédicos socorrem uma das vítimas do acidente (Alex Wroblewski/Reuters) Paramédicos socorrem uma das vítimas do acidente

zoom_out_map 5 /11 Policiais e bombeiros de Nova York socorrem os feridos após um descarrilamento na estação Atlantic, no Brooklyn - 04/01/2017 (Drew Angerer/Getty Images)

zoom_out_map 6 /11 Policiais e bombeiros de Nova York socorrem os feridos após um descarrilamento na estação Atlantic, no Brooklyn - 04/01/2017 (Drew Angerer/Getty Images)

zoom_out_map 7 /11 Policiais e bombeiros de Nova York socorrem os feridos após um descarrilamento na estação Atlantic, no Brooklyn - 04/01/2017 (Drew Angerer/Getty Images)

zoom_out_map 8 /11 Policiais e bombeiros de Nova York socorrem os feridos após um descarrilamento na estação Atlantic, no Brooklyn - 04/01/2017 (Drew Angerer/Getty Images)

zoom_out_map 9 /11 O trem já estava brecando quando saiu dos trilhos (Reprodução/Twitter) O trem já estava brecando quando saiu dos trilhos

zoom_out_map 10 /11 Ambulâncias e bombeiros na estação Atlantic, em NY (Jonathan Oatis/Reuters) Ambulâncias e bombeiros na estação Atlantic, em NY

zoom_out_map 11/11 O governador de NY Andrew Cuomo (gravata vermelha) e o diretor da MTA Tom Prendergast (gravata amarela) dão coletiva após o acidente (Stephanie Brumsey/VEJA.com) O governador de NY Andrew Cuomo (gravata vermelha) e o diretor da MTA Tom Prendergast (gravata amarela) dão coletiva após o acidente