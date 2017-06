‘Democratas não são pessoas’, diz Eric Trump

Eric Trump, filho do presidente dos Estados Unidos afirmou na terça-feira que os democratas que apoiam as investigações sobre possível interferência russa nas eleições americanas “não são nem pessoas”. “Nunca vi um ódio como este. (…) É muito, muito triste, a moralidade acabou”, disse, em entrevista ao canal Fox News. “Nós merecemos muito mais do que isso como país”.

O filho do meio de Donald Trump teceu duras críticas ao Partido Democrata, que afirmou estar “implodindo” e acusou de obstruir a administração atual. “Eles perderam a eleição que deveriam ter ganhado porque gastaram sete vezes mais do que meu pai. Eles não têm mensagem, então, o que eles tentam e fazem? Eles tentam obstruir um grande homem, eles tentam obstruir sua família”, disse Eric. “Eles vêm atrás de nós com entusiasmo, e é verdadeiramente, verdadeiramente horrível”, completou.

As declarações de Eric provocaram alvoroço nas redes sociais. O presidente do Partido Democrata, Tom Perez, respondeu em sua conta no Twitter: “Os democratas são pessoas sim. Assim como o são muçulmanos, imigrantes, mulheres, pessoas com condições pré-existentes [de saúde] e todos mais que Trump está ferindo”, disse.

Eric, Democrats are people. So are Muslims, immigrants, women, people with pre-existing conditions, and everyone else Trump is hurting. https://t.co/ExaqHsv6XW — Tom Perez (@TomPerez) June 7, 2017

Muitas pessoas publicaram fotos de Eric, que é afeito à caça, com animais abatidos, apontando que isso sim é algo “verdadeiramente horrível” e a “morte da moralidade”.

"They come at us viciously & it's truly, truly horrible."- Eric Trump pic.twitter.com/aTovewrVSh — Mark Hamill (@HamillHimself) June 7, 2017

Os comentários de Erick foram contestados de diversas formas. Houve até quem defendesse que o país é todos, e outros que lembraram manifestações de ódio contra o ex-presidente Barack Obama.

.@EricTrump you say your dad @POTUS' critics are "not even people." America is not your dad's. America is everyone's. pic.twitter.com/pIJQKJm5M8 — Anne Frank Center (@AnneFrankCenter) June 7, 2017

Eric Trump says he's never seen such hatred like this

against his "Great Father"

#morningjoe pic.twitter.com/RFX2GAA3Wn — LM: I'm Not A Person (@LilMsgss) June 7, 2017

Eric, que atualmente ajuda a administrar os negócios da família, junto com seu irmão mais velho, Donald Trump Jr., se envolveu recentemente em outras polêmicas. Em entrevistas, ele defendeu que o nepotismo é um “fator da vida” e uma “coisa bonita” e afirmou que sua irmã, Ivanka, foi a responsável por encorajar o pai a bombardear a Síria.