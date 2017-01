Democratas boicotam e adiam votação de indicados de Trump

Senadores democratas boicotaram nesta terça-feira uma votação em um comitê sobre dois indicados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, forçando o adiamento da votação de Steve Mnuchin para secretário do Tesouro e de Tom Price para chefe do Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Para que a votação no comitê ocorra, ao menos um democrata precisa estar presente.

Os membros do Partido Democrata deram dois motivos para postergar a votação: queriam mais dados sobre as operações de Price com ações de uma empresa médica australiana, e devido a relatos de que o antigo banco de Mnuchin, OneWest, usou um processo de assinaturas automatizadas em documentos de execução de hipotecas, que aparentemente contradizem declarações que os indicados fizeram aos senadores.

O republicano Orrin Hatch, presidente do Comitê de Finanças do Senado, chamou o boicote democrata de “chocante” e “ofensivo”.

“Eles vão votar ‘não’. Eles deixaram isso muito claro”, disse ele a outros republicanos no comitê. “Eu acho que eles devem parar de fazer pose e agir como idiotas. Qual é o problema com o outro partido? Eles estão tão amargurados com Donald Trump?”

O senador Ron Wyden, o principal democrata no comitê, afirmou a jornalistas que os democratas não estão prontos para avaliar os indicados. “Nós deixamos claro que precisamos de informação adicional para fazer esses julgamentos”, afirmou.

(Com Reuters)