Decreto de Trump dificulta emissão de visto para brasileiros

A ordem executiva referente à imigração assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última sexta-feira também afetou a vida dos brasileiros que pretendem obter visto para entrar nos EUA. Além de vetar a entrada de imigrantes do Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen em território americano, o polêmico decreto também suspende o Programa de Isenção de Entrevista de Visto e exige de “todos os indivíduos que solicitam visto de não imigrante a realização de uma entrevista pessoal, sujeita a exceções legais específicas”. Segundo o portal UOL, jovens de 14 ou 15 anos e idosos entre 66 e 79 anos, que antes estavam liberados da entrevista para obter o primeiro visto, agora terão de realizar a entrevista pessoal no consulado.

Além disso, a entrevista para renovação do documento é necessária para quem tem visto vencido há mais de um ano – antes, o prazo para isenção da entrevista era de quatro anos de visto expirado.

As novas regras ainda não estão disponibilizadas no site da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.