De volta, Cristina Kirchner fragmenta ainda mais a oposição

Em meio à fragmentação do peronismo, Cristina Kirchner anunciou o lançamento de uma nova frente política, a Unidade Cidadã. Com a plataforma, a ex-presidente argentina evita ter que disputar espaço dentro do Partido Justicialista, o PJ, e fica livre para se lançar candidata ao Senado nas eleições legislativas de outubro.

Eleita, Cristina pode se beneficiar da imunidade parlamentar (interessante frente à série de denúncias que enfrenta) e, quem sabe, alçar voos políticos mais ambiciosos.

Mesmo se não sair candidata, o lançamento da frente por si só já aprofunda as divisões entre peronistas, o que pode acabar beneficiando o presidente Mauricio Macri.

