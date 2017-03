Crocodilo é morto a pedradas em zoológico da Tunísia

Um grupo de visitantes matou a pedradas um crocodilo do zoológico de Túnis, capital da Tunísia, na última terça-feira, informaram hoje autoridades da cidade.

“O comportamento agressivo de um grupo de turistas no parque fez com que um crocodilo fosse golpeado com pedras na altura da cabeça, causando um aneurisma que o matou na hora”, escreveu a prefeitura de Túnis no Facebook, divulgando fotos do animal atacado.

Um veterinário do Zoo Belvedere, onde o caso ocorreu, relatou ao jornal britânico The Guardian que não é a primeira vez que turistas atiram objetos ou maltratam animais. “Cidadãos deixam lixo e sacolas plásticas e até jogam pedras em leões e hipopótamos”, comentou Amor Ennaifer.

De acordo com Ennaifer, o zoológico tem guardas para garantir a segurança dos animais, porém, não há número suficiente de funcionários para dar atenção a todos. “Há mais de 150 espécies no zoológico. Não podemos colocar um guarda na frente de cada jaula”, disse o veterinário. “As pessoas precisam estar cientes da necessidade de respeitar os animais.”

No passado, imagens do zoológico Belvedere coberto de lixo causaram comoção nas redes sociais na Tunísia. A administração culpou visitantes mal comportados pela sujeira.