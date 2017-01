Corpos de 6 jovens são encontrados em quintal de casa na Alemanha

Os corpos de seis jovens foram encontrados no quintal de uma casa na cidade de Arnstein, na Baviera, nesse domingo. As vítimas têm entre 18 e 19 anos, de acordo com a polícia local.

Segundo as autoridades, o pai de dois dos jovens – um homem e uma mulher – e dono da residência localizou os corpos após ficar preocupado que os filhos não respondiam às chamadas no celular.

O homem informou às autoridades que os jovens tinham dado uma festa no local na noite de sábado.

Em nota, a polícia informou que as causas das mortes ainda são desconhecidas, mas disse que não há indicação de nenhum ato violento no jardim da casa. Para saber o que ocorreu, os seis jovens passarão por autópsia.

(Com ANSA)