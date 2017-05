Coreia do Norte lança míssil e assusta vizinhos do Sul

A Coreia do Norte lançou na manhã deste domingo (horário local) um míssil balístico que caiu no mar entre a sua costa nordeste e o Japão. A informação foi confirmada pelos governos da Coreia do Sul e do Japão.

O míssil foi lançado de uma região chamada Kusong, ao norte da capital Pyongyang, e voou cerca de 700 quilômetros – e por aproximadamente meia hora – antes de cair no mar. Foi o primeiro teste em duas semanas. Nos últimos dois meses, a Coreia do Norte já havia feito testes e disparado ao menos outros quatro mísseis balísticos. São mísseis que, se bem sucedidos, são capazes de voar distâncias superiores a 5 000 quilômetros – ou seja, de cruzar diferentes continentes.

O novo presidente sul-coreano, Moon Jae-in, convocou uma reunião de emergência do Conselho Nacional de Segurança para discutir a nova agressão dos vizinhos do norte. Ele tomou posse na quarta-feira passada e havia prometido insistir no diálogo para tentar encerrar o clima de animosidade com a Coréia do Norte, do ditador Kim Jong-un.