Coreia do Norte considera lançamento de míssil um sucesso

A Coreia do Norte considerou um sucesso o lançamento do míssil balístico de médio alcance que caiu no Mar do Japão, segundo a imprensa estatal desse país, informação publicada pela agência sul-coreana “Yonhap”.

A “Agência Central de Notícias da Coreia do Norte” (“KCNA”) afirmou que no domingo foi testado com sucesso o sistema estratégico Pukguksong-2, acrescentando que o dirigente norte-coreano Kim Jong-un esteve presente no lançamento.

O teste balístico realizado pelo regime de Pyongyang no começo da manhã foi seu primeiro lançamento de um míssil desde outubro do ano passado e se tornou também a primeira provocação militar do regime de Kim Jong-un desde que Donald Trump assumiu o governo dos Estados Unidos em janeiro deste ano.

(Com Agência EFE)