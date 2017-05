Coreia do Norte: chefe de inteligência do Sul tentou matar Kim

A Coreia do Norte exigiu nesta sexta-feira a extradição do chefe de inteligência da Coreia do Sul, Lee Byung-Ho, após acusá-lo de estar por trás de uma conspiração para assassinar o líder norte-coreano, Kim Jong-Un.

Na semana passada, o Ministério da Segurança da Coreia do Norte acusou a CIA (Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos) e o Serviço Nacional de Inteligência (NIS) sul-coreano de organizar um plano para assassinar sua “liderança suprema” com substâncias bioquímicas. As tentativas teriam ocorrido em grandes eventos do país, como recentes desfiles militares, e contado com a ajuda de um cidadão norte-coreano, de sobrenome Kim.

A acusação veio após semanas de tensão sobre o desenvolvimento de mísseis e armas nucleares pela Coreia do Norte e temores de que o país vai conduzir um sexto teste nuclear ou de lançamento de míssil balístico, desafiando resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

Coreia do Norte exigiu nesta quinta-feira a entrega de “suspeitos terroristas” envolvidos na conspiração mas não identificou nenhuma pessoa. Hoje, a Promotoria disse que os responsáveis incluíam o chefe do serviço de inteligência e duas autoridades sul-coreanas e um empreiteiro chinês.

“Nós exigimos que as autoridades relevantes detectem, prendam e entreguem imediatamente para a Coreia do Norte os responsáveis pelo hediondo crime apoiado pelo Estado, cúmplices e seus seguidores”, disse a Promotoria.

Em fevereiro, Kim Jong-Nam, irmão mais velho do líder norte-coreano, foi assassinado em Kuala Lumpur, na Malásia, após ser atacado com o agente VX, uma arma química letal de uso muito restrito.

(com Reuters)