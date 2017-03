Conheça o hotel de Banksy em Belém, entre Israel e a Cisjordânia

1 /12 Boneco de mensageiro de hotel em forma de macaco na entrada do Walled Off, recém-inaugurado pelo artista britânico Banksy - 03/03/2017 (Thomas Coex/AFP)

2 /12 Entrada do hotel Walled Off, recém-inaugurado pelo artista Banksy, na Cisjordânia. O muro logo em frente tem 9 metros de altura - 03/03/2017 (Ammar Awad/Reuters)

3 /12 Relógios do recém-inaugurado hotel Walled Off. O lugar pode ser visitado por israelenses e por palestinos - 03/03/2017 (Thomas Coex/AFP)

4 /12 Imagem capturada a partir do hotel do artista britânico Banksy mostra muro construído por Israel - 03/03/2017 (Thomas Coex/AFP)

5/12 Câmeras de vigilância e estilingues, que marcaram a intifada palestina, nas paredes do hotel Walled Off, do artista britânico Banksy, na Cisjordânia - 03/03/2017 (Thomas Coex/AFP)