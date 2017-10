Com vice preso, presidente do Equador designa ministra para cargo

O presidente do Equador, Lenín Moreno, designou a ministra do Desenvolvimento Urbano do país, Maria Alejandra Vicuña, para substituir Jorge Glas como vice-presidente. Glas foi preso nesta segunda-feira e é investigado em escândalo de corrupção centrado na empreiteira brasileira Odebrecht.

Moreno anunciou nesta quarta-feira que Vicuña, ex-parlamentar do partido governista Aliança País, irá assumir a função durante a “ausência temporária” de Glas. O decreto foi divulgado depois de uma reunião de Moreno com vários advogados da presidência no Palácio de Carondelet, sede do governo. “Uma pessoa que está presa não pode cumprir com a função de vice-presidente. Com base nisso, pedi à equipe de advogados da presidência que me ajudasse a tomar uma decisão”, disse Moreno.

A investigação sobre o vice-presidente preso, acusado de receber propina da Odebrecht, e seu afastamento do cargo, causou uma ruptura entre Moreno e Rafael Correa. O ex-presidente do Equador defende que Glas, que serviu como vice-presidente e ministro de setores estratégicos durante seu mandato, é inocente e vítima de uma “caça às bruxas política”.

As tensões entre os dois políticos devem crescer ainda mais, com Moreno planejando um referendo para o início de 2018 para banir políticos eleitos de concorrerem a reeleição indefinida. A ação é vista como mirada para impedir Correa de concorrer a mais um mandato na presidência, cargo que ocupou durante uma década.

(Com EFE e Reuters)