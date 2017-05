Com véu e vestido pretos, Melania seguiu protocolo do Vaticano

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, chamou atenção durante o encontro do presidente americano com o papa Francisco, nesta quarta-fera, no Vaticano. Ela e Ivanka, filha de Donald Trump, usavam vestidos pretos longos, com mangas compridas e véu.

O traje faz parte do protocolo do Vaticano para mulheres em audiência com o papa, mas provocou questionamentos especialmente porque em viagem à Arábia Saudita, poucos dias antes, Melania não cobriu a cabeça, como manda o costume do país. Segundo o diretor de comunicação da primeira dama, Stephanie Grisham, ao contrário do Vaticano, lá não houve nenhum pedido ou exigência para uso de vestimentas.

O cerimonial diplomático da Santa Fé é historicamente rígido, com regras especificas sobre o que vestir, como se comportar e de que modo se dirigir ao papa, mas ganhou um pouco de flexibilidade com Francisco. O uso do véu para mulheres, apesar de ainda seguido pela maioria das autoridades, deixou de ser obrigatório.

Vestidos ou saias discretos, com ombros e joelhos cobertos e sem decotes ainda é requisito para participar de uma audiência com o pontífice. Homens e mulheres devem trajar cores escuras, como preto, azul marinho ou cinza chumbo.

De acordo com o protocolo, a cor vermelha é reservada aos cardeais e só o papa pode vestir-se de branco. A exceção fica por conta das rainhas católicas que têm o “Privilégio do Branco” e podem optar pela cor.

Para o público em geral, o recato é sugerido, mas as aparições públicas de Sua Santidade – que uma vez por semana faz uma oração na Praça São Pedro, em Roma, da janela de seus aposentos – não há qualquer exigência. Já quem participa da Audiência Geral – uma missa realizada em um auditório do Vaticano e para a qual é necessário retirar convite com antecedência, só pode entrar no local se estiver com saia ou calça comprida, ombros cobertos e decote discreto.

Confira como se vestiram algumas líderes mundiais em visita ao papa.