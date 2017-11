Cidade indiana ‘esconde’ mendigos antes da visita de Ivanka Trump

A cidade de Hyderabad, no sudeste da Índia está se embelezando para a chegada de Ivanka Trump, filha e assessora do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para isso, centenas de mendigos da cidade de Hyderabad, no sudeste da Índia, foram retirados das ruas e transferidos a albergues.

A transferência aconteceu depois que o chefe de polícia de Hyderabad efetivou na última semana uma legislação que proíbe mendicância nas áreas públicas até 7 de janeiro por colocar em perigo a segurança dos veículos e pedestres e “afetar a ordem pública”.

Ivanka visitará Hyderabad, capital do Estado de Telangana e um dos centros tecnológicos da Índia, como parte da delegação americana que participará da Cúpula Global de Empreendimento (GES, na sigla em inglês) entre os dias 28 e 30 de novembro. O objetivo é de que 6000 pessoas sejam retiradas das ruas antes do evento.