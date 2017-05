Ciclone que matou 169 pessoas no Sri Lanka avança para Bangladesh

Um forte ciclone que devastou parte da Ásia nos últimos dias está se movendo para o norte do continente, em direção a Bangladesh, nesta segunda-feira. O ciclone Mora já provocou tempestades no Sri Lanka e no leste da Índia, matando quase 200 pessoas.

A empobrecida Bangladesh, atingida por ciclones todos os anos, advertiu que algumas áreas costeiras de baixa altitude têm “probabilidade de serem inundadas por uma tempestade de 1,2 a 1,5 metro” acima do normal, e elevou o sinal de perigo de tempestade para 7, em uma escala de 1 a 10.

O ciclone Mora está previsto para chegar ao país na manhã de terça-feira. Na região de Cox’s Bazar, onde há grande probabilidade de alagamento, a maior parte dos 22.000 habitantes já saiu de suas casas.

Em 1991, um ciclone matou 10.000 pessoas na região. Segundo o administrador-chefe do distrito, Ali Hossain as autoridades estão monitorando as mudanças climáticas e estão “prontas para qualquer situação”. “Mantemos veículos e pequenos barcos em prontidão para os necessitados”, afirmou Hafiz Ahmed, gerente de risco climático de Cox’s Bazar.

Enchentes e deslizamentos no Sri Lanka deixaram ao menos 169 mortos nos últimos dias, segundo autoridades. As fortes chuvas e tempestades também mataram 24 pessoas no Estado indiano de Bihar, no sul do país.

(Com Estadão Conteúdo e Reuters)