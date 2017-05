Ciberataques afetam hospitais públicos na Inglaterra

Vários ciberataques afetaram os equipamentos informáticos de hospitais e centros médicos na Inglaterra. Os trabalhadores a área de saúde relataram ter sido bloqueados de seus sistemas e recebido mensagens exigindo pagamentos de resgate para recuperar o acesso.

Hospitais de Londres, Blackpool, Nottingham, Cumbria e Hertforshire, entre outras áreas, foram afetados, e muitos deles se viram obrigados a desligar os equipamentos. Ao todo, 16 instituições foram afetadas. Ainda não se sabe se as informações confidenciais de pacientes foram capturadas.

As autoridades de saúde de Blackpool informaram no Twitter sobre “um problema informático que está afetando alguns dos sistemas nas consultas médicas”. “Por favor, evitem entrar em contato com seu centro médico se não for absolutamente necessário”, pediram aos cidadãos, ao mesmo tempo que divulgaram o número de telefone para casos médicos não urgentes.

Os responsáveis do serviço de saúde em Derbyshire indicaram que seus sistemas informáticos ficaram “temporariamente desligados”. Segundo a imprensa inglesa, diversos hospitais foram afetados de forma simultânea por um vírus que bloqueou seus sistemas.

(Com EFE)