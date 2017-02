CIA espionou eleições da França em 2012, informa WikiLeaks

Documento tornado público pelo WikiLeaks, nesta quinta-feira, aponta que os maiores partidos franceses e os três principais candidatos à Presidência foram espionados pela CIA, nos meses que antecederam as eleições presidenciais de 2012. De acordo com a emissora ABC, no comunicado à imprensa foram descritas algumas ordens, que sugerem que os espiões americanos buscavam informações privilegiadas sobre a corrida presidencial, incluindo financiamento partidário, rivalidades internas e futuras atitudes em relação aos Estados Unidos.

Foram colocados na mira o Partido Socialista, o Frente Nacional e o então partido de Sarkozy, União por um Movimento Popular (UMP), que mais tarde foi dissolvido para criar Os Republicanos, atual sigla do ex-mandatário.

Também foram alvo de espionagens, na época, o candidato socialista à presidência François Hollande, a líder do Frente Nacional, Marine Le Pen, e o então presidente Nicolas Sarkozy, que estava tentando a reeleição, além dos ex-candidatos socialistas Martine Aubry e Dominique Strauss Kahn.

A operação durou 10 meses — entre 21 de novembro de 2011 até 29 de setembro de 2012. A equipe de Julian Assange divulgou o material como uma “prévia” das novas revelações que o grupo obteve, batizada de “Vault 7 Series”, e que será totalmente revelada “em breve”.

O objetivo das espionagens era “apoiar as atividades” da CIA, da seção sobre a União Europeia da Agência de Espionagem de Defesa (DIA) e da seção de Inteligência e busca do Departamento de Estado. A menos de três meses das eleições presidenciais francesas mais acirradas dos últimos anos, os documentos obtidos pelo grupo foram publicanos nesta sexta pelos jornais “Libération” e “Mediapart”.

(Com agência ANSA)