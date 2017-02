China realizou teste de novo míssil com capacidade nuclear

O ministro da Defesa da China, Chang Wanquan, reconheceu que realizou um teste de um novo míssil com capacidade nuclear. A revelação ocorreu depois que o Jornal do Povo, porta-voz midiático do governante Partido Comunista, publicou no fim de semana um comunicado do Ministério no Twitter no qual explica que foi realizado um “teste científico” e defende que é uma prática “normal”, “não dirigida a nenhum alvo”.

O meio precisa que é uma resposta da organização às informações surgidas sobre um teste do míssil DF-5C.

Na semana passada, o site americano “Washington Free Beacon” publicou que as autoridades chinesas tinham lançado um míssil deste tipo desde o centro espacial de Taiyuan, na província nortista de Shanxi, em direção a uma zona desértica do oeste do território chinês.

O DF-5C seria um novo variante dos projéteis intercontinentais Dongfeng DF-5 e, segundo o meio americano, teria capacidade para transportar dez ogivas nucleares.

O teste do mesmo evidenciaria que o arsenal de ogivas nucleares da China poderia ser muito superior às 250 que estimadas, publicou o portal.

Com informações da EFE