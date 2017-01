Chile enfrenta incêndios florestais devastadores

Os piores incêndios florestais da história moderna do Chile estão devastando faixas amplas das regiões centro e sul do país. Duas pessoas morreram nessa quarta-feira, e o país começa a receber ajuda internacional.

Segundo as autoridades chilenas, dois policiais morreram na região sulina do Maule, enquanto apoiavam os trabalhos de evacuação em uma área afetada pelas chamas. O primeiro sargento Freddy Fernández Garcés e o primeiro cabo Mauricio Rocha Sepúlveda, que se encontravam em trabalhos de resgate na cidade de Constitución, foram carbonizados dentro do veículo no qual viajavam.

“Nunca vimos algo desse tamanho, nunca na história do Chile. E a verdade é que os bombeiros estão fazendo tudo o que é humanamente possível, e vão continuar fazendo, até que o fogo seja contido e controlado”, disse a presidente Michelle Bachelet, ao visitar uma região bastante atingida.

Incêndios florestais são eventos regulares nos verões áridos e quentes do Chile, mas uma seca de quase uma década combinada com temperaturas bastante altas criaram as condições atuais.

O país declarou estado de emergência na semana passada. Quarenta e seis aeronaves e cerca de 4.000 pessoas estão envolvidas no combate aos incêndios. Ajuda internacional da França, dos EUA, do Peru e do México tem chegado ao Chile, enquanto o fogo atinge serras e cidades vizinhas, queimando casas, fábricas e vinhedos da região.

Ao todo, 99 incêndios diferentes foram registrados, cobrindo cerca de 240.000 hectares. O serviço florestal informou que 35 dos incêndios estão fora de controle. Alguns dos incêndios podem ter começado de forma intencional, e houve prisões relacionadas a investigações em andamento, segundo a presidente.

