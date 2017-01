Chile enfrenta incêndios florestais devastadores

zoom_out_map 1/14 Incêndios provocam maior desastre florestal da história do Chile. Um total de 140 mil hectares de florestas foram destruídos por incêndios no Centro e no Sul do Chile na última semana - 27/01/2017 (Rodrigo Garrido/Reuters)

zoom_out_map 2/14 Bombeiros resgatam um cachorro de um incêndio florestal em Santa Olga, no Chile. A presidente Michelle Bachelet declarou estado de emergência, enviou tropas e pediu ajuda internacional no que chamou do 'maior desastre florestal' da história do Chile - 27/01/2017 (Pablo Sanhueza/Reuters)

zoom_out_map 3/14 Incêndios provocam maior desastre florestal da história do Chile. Um total de 140 mil hectares de florestas foram destruídos por incêndios no Centro e no Sul do Chile na última semana - 26/01/2017 (Martin BERNETTI/AFP)

zoom_out_map 4/14 Bombeiros descansam durante um incêndio florestal em Santa Olga, no Chile. A presidente Michelle Bachelet declarou estado de emergência, enviou tropas e pediu ajuda internacional no que chamou do 'maior desastre florestal' da história do Chile - 27/01/2017 (Pablo Sanhueza/Reuters)

zoom_out_map 5/14 Incêndios provocam maior desastre florestal da história do Chile. Um total de 140 mil hectares de florestas foram destruídos por incêndios no Centro e no Sul do Chile na última semana - 27/01/2017 (/Reuters)

zoom_out_map 6/14 Bombeiro combate incêndio florestal em Santa Olga, um dos piores já registrados no Chile - 27/01/2017 (Pablo Sanhueza/Reuters)

zoom_out_map 7/14 Incêndios provocam maior desastre florestal da história do Chile. Um total de 140 mil hectares de florestas foram destruídos por incêndios no Centro e no Sul do Chile na última semana - 27/01/2017 (Rodrigo Garrido/Reuters)

zoom_out_map 8/14 Incêndios provocam maior desastre florestal da história do Chile. Um total de 140 mil hectares de florestas foram destruídos por incêndios no Centro e no Sul do Chile na última semana - 27/01/2017 (Rodrigo Garrido/Reuters)

zoom_out_map 9/14 Bombeiros descansam durante um incêndio florestal em Santa Olga, no Chile. A presidente Michelle Bachelet declarou estado de emergência, enviou tropas e pediu ajuda internacional no que chamou do 'maior desastre florestal' da história do Chile - 27/01/2017 (Pablo Sanhueza/Reuters/Chile enfrenta incêndios florestais devastadores)

zoom_out_map 10/14 Incêndios provocam maior desastre florestal da história do Chile. Um total de 140 mil hectares de florestas foram destruídos por incêndios no Centro e no Sul do Chile na última semana - 26/01/2017 (Pablo VERA LISPERGUER/AFP)

zoom_out_map 11/14 Bombeiros temtam combater um incêndio florestal em Santa Olga, no Chile. A presidente Michelle Bachelet declarou estado de emergência, enviou tropas e pediu ajuda internacional no que chamou do 'maior desastre florestal' da história do Chile - 27/01/2017 (Rodrigo Garrido/Reuters)

zoom_out_map 12/14 Incêndios provocam maior desastre florestal da história do Chile. Um total de 140 mil hectares de florestas foram destruídos por incêndios no Centro e no Sul do Chile na última semana - 27/01/2017 (/Pablo Sanhueza/Reuters)

zoom_out_map 13/14 Incêndios provocam maior desastre florestal da história do Chile. Um total de 140 mil hectares de florestas foram destruídos por incêndios no Centro e no Sul do Chile na última semana - 27/01/2017 (Rodrigo Garrido/Reuters)