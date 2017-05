Chelsea Manning publica primeira foto como mulher após liberdade

A militar americana Chelsea Manning, fonte de um dos maiores vazamentos do Wikileaks, publicou a primeira fotografia de sua aparência atual através do Instagram, após deixar a prisão na última quarta-feira. A analista de segurança do Exército cumpriu sete anos de uma sentença de 35 e passou por uma transição de gênero enquanto estava detida em centros militares.

Okay, so here I am everyone!! 😜 . CC BY-SA! . #HelloWorld A post shared by Chelsea E. Manning (@xychelsea87) on May 18, 2017 at 9:55am PDT

Manning, de 29 anos, foi beneficiada por um indulto concedido pelo presidente Barack Obama há quatro meses. Em julho de 2010, Chelsea – na época um soldado conhecidocomo Bradley Manning – foi presa pela divulgação de de mais de 700.000 documentos militares e diplomáticos americanos confidenciais. Ela tinha acesso a informações sigilosas sobre a prisão de Guantánamo e sobre as guerras no Iraque e no Afeganistão.

Na prisão, Manning tentou suicídio duas vezes até que seus advogados conseguissem autorização para que iniciasse um tratamento hormonal para transitar para sua identidade feminina. O Departamento de Defesa também foi pressionado a dar apoio médico e psicológico para a transição da militar, mas não cumpriu completamente com os pedidos. Chelsea foi obrigada a ser mantida em prisões masculinas e seguir o código de vestimenta e aparência dos homens, com o cabelo curto, que mostrou ter “estilizado” após a saída da prisão.

No Instagram, Chelsea também publicou fotos de sua comemoração por ter conseguido a liberdade, inclusive com uma imagem de seus “primeiros passos” fora da cadeia, com a hashtag #ChelseaEstáLivre (#ChelseaIsFree).

First steps of freedom!! 😄 . . #chelseaisfree A post shared by Chelsea E. Manning (@xychelsea87) on May 17, 2017 at 6:39am PDT

So, im already enjoying my first hot, greasy pizza 😋 A post shared by Chelsea E. Manning (@xychelsea87) on May 17, 2017 at 9:34am PDT