Ponto turístico que foi cenário de ‘Game of Thrones’ desaba

Um popular ponto turístico de Malta, no Mar Mediterrâneo, desapareceu nesta semana. O arco de rocha na Ilha de Gozo, onde foi gravada uma cena do primeiro episódio da série Game of Thrones, não resistiu a uma forte tempestade e desabou nesta terça-feira.

O primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, disse que o fim da Janela Azul, como era conhecido o arco, é “desolador”.

Um estudo de 2013 havia previsto que uma erosão seria inevitável, mas a estrutura não estava ameaçada, reportou o jornal Times of Malta. “Estudos indicaram nos últimos anos que esse marco seria atingido por erosão natural. Este triste dia chegou”, tuitou Muscat.

O local ganhou placas e instituiu multa para que turistas não andassem sobre o arco, mas as medidas eram frequentemente ignoradas. Um morador contou ao Times of Malta que “o mar estava muito agitado sob o arco e, de repente, as rochas desabaram no mar”.

O arco foi cenário do casamento dos personagens Khal Drogo e Daenerys Targaryen.