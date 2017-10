Catalunha: 15 frases da controversa declaração de Puigdemont

O pronunciamento de Carles Puigdemont, presidente do governo da Catalunha, ao Parlamento nesta terça-feira foi antecedido por muita expectativa – primeiro, pela promessa de que ele declararia a independência catalã e, depois, pela dúvida sobre se manteria o prometido ou voltaria atrás e abria espaço para o diálogo.

O que se viu, no entanto, foi um discurso confuso que deu margem para ambas as interpretações. Puigdemont anunciou a independência, mas em seguida pediu ao Parlamento que suspendesse a declaração por algumas semanas.

O governo espanhol chegou a afirmar, sobre o fala do presidente catalão, que considera “inadmissível fazer uma declaração implícita de independência e depois suspendê-la explicitamente”, segundo informou o jornal La Vanguardia.

Em seu discurso, que foi motivo de amplas discussões entre figuras do governo catalão até o último momento, Puigdemont falou também sobre o Estatuto de Autonomia, de 2005, condenou as cenas de violência que marcaram o referendo do dia 1º de outubro e defendeu a democracia e a paz.

Confira os principais trechos do pronunciamento: