Casa Branca planeja substituir Rex Tillerson por diretor da CIA

Os dias de Rex Tillerson à frente do departamento de Estado americano parecem estar contados. Segundo informam diversos jornais do país nesta quinta-feira, a Casa Branca articula a saída do chefe da diplomacia dos Estados Unidos para as próximas semanas. Mike Pompeo, diretor da CIA e homem de confiança de Donald Trump, é o mais cotado para o posto.

O plano, de acordo com fontes do jornal Washington Post, foi elaborado por John F. Kelly, chefe de gabinete de Trump, e conta com amplo apoio entre os oficiais mais próximos do presidente. Com a vaga de Tillerson ocupada por Pompeo, a direção da CIA ficaria a cargo de Tom Cotton, senador republicano representante do estado do Arkansas. O membro do Senado indicou que estaria disposto a aceitar o posto, segundo oficiais ouvidos pelo New York Times.

Perguntado nesta quinta-feira se Tillerson está garantido à frente do departamento de Estado, Trump desconversou. Em um encontro com o príncipe herdeiro do Bahrein, o presidente disse a repórteres que o secretário “está aqui. Rex está aqui”. Por sua vez, Bob Corker, republicano à frente da comissão de Relações Exteriores do Senado, descartou a saída de Tillerson do posto, e sugeriu que rivais dentro do governo buscam “minar a presença” de seu aliado político.

Não é a primeira vez que a substituição de Tillerson no cargo é discutida. No início de outubro, ele veio a público reafirmar o compromisso com a Casa Branca depois de uma crise causada pela divulgação de um relatório pela rede NBC News no qual, entre informações que revelariam as tensões entre o presidente e seu secretário de Estado, o integrante do governo teria chamado o presidente de “estúpido” na frente de assessores durante uma reunião em julho.

Provável substituto de Tillerson, Pompeo tornou-se um dos oficiais mais próximos de Trump em tempos recentes. Ex-deputado republicano pelo Kansas, o atual diretor da CIA, segundo informa a rede CNN, reporta pessoalmente ao presidente os relatórios de inteligência da agência entre três a quatro dia por semana. Com frequência, o chefe da Casa Branca pede para que Pompeo permaneça na sala para conversas que vão além dos comunicados.

Tillerson, ex-diretor executivo da gigante do petróleo ExxonMobil, nunca conseguiu definir um perfil à frente da máquina diplomática americana. Sem experiência de governo, o secretário de Estado enfrenta desafios significativos, como a conflituosa relação com o Irã e a crise com a Coreia do Norte, cuja estratégia foi publicamente desmerecida por Trump.