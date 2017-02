Casa Branca critica imprensa por 78 atentados ‘pouco noticiados’

A Casa Branca divulgou na noite de segunda-feira uma lista com 78 ataques terroristas, para justificar uma nova crítica do presidente Donald Trump à imprensa. Segundo o republicano, as organizações jornalísticas falharam ao “não noticiar” diversos atentados “executados ou inspirados” pelo grupo terrorista Estado Islâmico.

Em discurso a militares no Comando Central dos Estados em Tampa, Flórida, o presidente afirmou que o terrorismo “chegou a um ponto onde nem é mais reportado”. “Em muitos casos, a imprensa muito, muito desonesta não quer noticiar. Eles têm suas razões e vocês sabem disso”, comentou Trump.

Mais tarde, o secretário de imprensa Sean Spicer esclareceu a fala de Trump, alegando que o republicano não quis dizer que os casos não eram noticiados, mas sim que há “notícias insuficientes”. “Protestos são extremamente explorados, mas um ataque ou atentado frustrado não recebe a mesma atenção”, disse Spicer.

Lista

A lista de casos “pouco noticiados” elaborada pela Casa Branca inclui atentados nos Estados Unidos, na Europa e em outras regiões desde setembro de 2014 até dezembro de 2016. Entre eles, estão ataques que receberam ampla atenção da imprensa, como o tiroteio na boate Pulse, em Orlando, em junho de 2016, e os atentados com caminhões em Nice, na França, e Berlim, na Alemanha. Segundo a rede CNN e o jornal Washington Post, a relação foi entregue a jornalistas com dezenas de erros de ortografia e não cita diversos ataques no Oriente Médio.