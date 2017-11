Candidato à presidência da Colômbia é detido por corrupção

O candidato à presidência da Colômbia Carlos Caicedo Omar foi detido como parte de uma investigação por supostas irregularidades em licitações de obras ainda não terminadas na cidade de Santa Marta, da qual foi prefeito.

Caicedo foi detido no aeroporto do município quando se preparava para viajar a Bogotá com o objetivo de entregar ao Registro Nacional do Estado Civil, entidade que se encarrega de todas as jornadas de votação, as duas milhões de assinaturas que aprovariam sua candidatura à presidência.

Também foi detido por ordem do Ministério Público da Colômbia o atual prefeito da cidade, Rafael Alejandro Martínez, que estava suspenso do cargo desde 10 de novembro pela sua suposta participação em políticas de favorecimento a Caicedo.

As detenções estão relacionadas a investigações sobre os papéis desempenhados por Caicedo e Martínez nos contratos de construção de postos de saúde em Santa Marta e de pavimentação de estradas. Horas antes, Martínez tinha dito à emissora Radio Galeón, de Santa Marta, que a prisão de Caicedo fazia parte de um “show midiático a serviço de interesses políticos” e que as autoridades também iriam atrás dele, como efetivamente ocorreu.