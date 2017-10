Cadeirante é preso acusado de abusar de crianças em Orlando (EUA)

A polícia de Orlando afirmou neste sábado que prendeu um cadeirante acusado de abusar de crianças no banheiro de uma rede de fast food chamada Chick-fil-A. Segundo a polícia, David Michael Gray, de 35 anos, responderá por sete crimes, entre eles abuso infantil e exposição de órgãos sexuais.

De acordo com informações do Orlando Sentinel, site local, uma testemunha contou à polícia que percebeu que algo estava errado quando entrou no banheiro e viu Gray com uma criança de dois anos em uma cabine no banheiro. Ao perceber a presença da testemunha, Gray teria pegado uma arma de choque e a ameaçado. A testemunha, então, gritou para alguém chamar a polícia.

ARRESTED: David Gray, on charges of sexual battery, lewd lascivious battery of very small child. Bystander noticed wrongdoing & alerted OPD pic.twitter.com/aRLrC6eY6T — Orlando Police (@OrlandoPolice) October 6, 2017

Um funcionário do estabelecimento informou que o cadeirante já havia comparecido ao local com crianças pequenas outras vezes e, inclusive, havia levado esta mesma criança ao banheiro em ocasiões anteriores. Ainda não está claro para a polícia como o homem tinha acesso às crianças, mas, segundo o Orlando Sentinel, uma mulher que não foi identificada informou a polícia que o homem trabalhava como cuidador.