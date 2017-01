Brasil supera a China e lidera ranking de propina nos EUA

Pela primeira vez o Brasil aparece na liderança de um “ranking de propina” nos Estados Unidos, como o país mais citado por empresas globais investigadas em território americano. As investigações tratam de suspeitas de pagamento de propina no exterior.

É a primeira vez que a China não está no topo da lista, que chega ao seu terceiro ano. O Brasil aparece com dezenove citações, contra dezessete da China, oito do Iraque e seis do Cazaquistão. A Índia aparece com cinco menções.

No ranking do ano passado, o Brasil aparecia com dez citações. Fazem parte dessa lista empresas investigadas nos Estados Unidos, como a Petrobras, a Eletrobras.