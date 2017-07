Brasil engrossa coro contra a Constituinte na Venezuela

O ministério das Relações Exteriores do Brasil pediu, em nota, que o governo venezuelano cancele a convocação da Assembleia Nacional Constituinte convocada pelo presidente Nicolás Maduro para o dia 30 de julho.

O texto considera que a medida tem regras que violam o direito ao sufrágio universal e o princípio da soberania popular. O Itamaraty também pediu pela libertação de todos os presos políticos e da restauração das competências da Assembleia Nacional, que, sob domínio da oposição, perdeu o poder após uma decisão judicial.

Desde o anúncio da convocação da Constituinte, o governo chavista vem sofrendo pressão da comunidade internacional.

Na segunda-feira, 17, o presidente americano, Donald Trump, ameaçou Caracas com sanções econômicas caso Maduro vá em frente com o projeto. Trump disse que Maduro é “um mau líder que sonha em se tornar ditador”.

Pelo Twitter, também na segunda, o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, disse que uma solução pacífica para a crise do país passava pelo cancelamento da Constituinte. E lembrou: “O mundo inteiro está pedindo”.

Reiteramos: hay que desmontar constituyente para lograr solución negociada, rápida y pacífica en Venezuela. El mundo entero lo está pidiendo — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) July 17, 2017

A Organização dos Estados Americanos (OEA) também vem pressionando, até agora sem sucesso, o governo da Venezuela desde o anúncio da convocação para a nova constituição. Em maio, o presidente da organização, Luis Almagro, chamou o processo de “fraudulento”.

Los dictadores de #Venezuela quieren dar un golpe definitivo de usurpación de los derechos del pueblo #2May pic.twitter.com/YbezwNh48j — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) May 2, 2017

Persona non grata

O governo da Venezuela declarou personas non gratas os ex-presidentes Jorge Quiroga (Bolívia), Andrés Pastrana (Colômbia), Laura Chinchilla e Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), observadores do plebiscito simbólico realizado no domingo pela oposição.

Anteriormente, o ex-presidente mexicano Vicente Fox também foi declarado persona non grata por ter atuado como observador na consulta contra o Nicolás Maduro e sua convocação para uma Assembleia Constituinte.

“Não entrarão mais na Venezuela: abusaram da generosidade de nosso povo. É justiça que será entendida pelos que amam seu país”, afirmou o chanceler venezuelano Samuel Moncada no Twitter.

Hoy, declaramos “persona non grata” a los siguientes individuos: Jorge Quiroga, Andrés Pastrana, Laura Chinchilla y Miguel A Rodríguez (2/3) — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) July 18, 2017

(Com agências internacionais)