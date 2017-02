Brasil e Argentina buscarão laços mais próximos com México

Brasil e a Argentina querem laços comerciais mais estreitos com o México e outros países da Aliança do Pacífico que serão atingidos pelo crescente protecionismo dos Estados Unidos, disseram os presidentes dos dois países nesta terça-feira. Em uma visita de Estado a Brasília, o presidente da Argentina, Mauricio Macri, disse que o Mercosul deve buscar laços mais estreitos com o México, a maior economia da América Latina depois do Brasil.

Macri chegou ao Palácio do Planalto às 11h03 e foi recebido na rampa presidencial pelo presidente Michel Temer e pelo ministro das Relações Exteriores, José Serra. Em meio a um impasse em torno do novo regime de autopeças argentino, os dois chefes de Estado fizeram uma reunião. Na sequência, Temer e Macri seguiram para o Palácio do Itamaraty, onde seria oferecido um almoço ao presidente argentino.

Uma nova lei argentina incentiva a indústria automobilística a comprar autopeças produzidas no país. Os fabricantes de veículos na Argentina que tenham, no mínimo, 30% de conteúdo nacional, serão beneficiados por uma redução de impostos. O Brasil quer que suas autopeças sejam consideradas “nacionais” pelos argentinos.

Em sua primeira viagem internacional como presidente, em setembro passado, Michel Temer foi a Buenos Aires e pediu a Macri que adiasse a implementação das regras, no que foi atendido. Agora, porém, negociadores dizem que eles estão dispostos a implementá-la, apesar das pressões brasileiras em contrário. Nenhum dos chefes de Estado disseram algo sobre o impasse das autopeças

(Com agência Reuters e Estadão Conteúdo)