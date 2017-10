Barcelona vive dia de greve em protesto contra ação policial

Parte das escolas, universidades, comércio e pontos turísticos não abriram as portas em Barcelona nesta terça-feira, em protesto contra a violência policial que deixou centenas de feridos durante o referendo que ocorreu na Catalunha neste domingo. A greve foi convocada por sindicados pró-independência, e também afetou o transporte público de toda a região.

Pontos turísticos importantes da capital catalã, como a Sagrada Família e o Mercado La Boquería, nos arredores do atentado terrorista que atingiu a cidade em agosto, não funcionaram ou tiveram a abertura parcial. A equipe do Barcelona anunciou também a participação na greve, e divulgou que nenhum funcionário, tanto da parte administrativa quanto jogadores de equipes profissionais e juvenis, compareceria à sede do clube nesta terça-feira.

O jornal La Vanguardia informa que, às 13h (hora local), 48 estradas da região seguiam com o trânsito interrompido por manifestantes. O transporte público em Barcelona não funcionará até às 17h (hora local) e os serviços de ônibus de outras grandes cidades da Catalunha, como Girona e Tarragona, também estão paralisados, tal como os serviços no portos de Barcelona e Tarragona.

Os protestos contra as forças policiais espanholas levaram milhares de pessoas às ruas da capital. Diversas pessoas se reuniram em frente a prédios oficiais e gritaram “fora, forças de ocupação”, segundo o jornal El Pais. Na noite de segunda-feira, manifestantes se colocaram diante de hotéis que abrigam temporariamente oficiais da Polícia Nacional e Guarda Civil (instituições sob a jurisdição de Madri) em pelo menos três cidades para pedir a retirada dos oficiais. O prefeito de Pineda divulgou que os agentes deixarão a cidade hoje “por razões de segurança e para garantir o bem-estar do município”.

“Comportamentos mafiosos”

Em Madri, a vice-presidente do governo espanhol, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmou nesta-terça-feira em declarações a jornalistas que o governo prepara medidas para encerrar os “comportamentos mafiosos” na Catalunha, onde a liberdade vem sendo “pisoteada”.

Sem dar detalhes de quais seriam as medidas, Santamaria disse que o Executivo conversa com os diversos partidos sobre a atuação do governo central. Perguntada se Madri estuda evocar o artigo 155 da Constituição, que prevê a intervenção direta do governo central na região, a vice-presidente se limitou a a dizer que trabalha em medidas que “protejam o povo da Catalunha”.