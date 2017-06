Avião que combatia incêndio cai em Portugal

Um dos aviões que combatem o incêndio em Pedrógão Grande, em Portugal, caiu na tarde desta terça-feira. Ainda não há confirmação da origem da aeronave, nem se sabe se o acidente deixou vítimas. Segundo o jornal Correio da Manhã, a aeronave é de fabricação da Canadair. Dois aviões espanhóis e um francês também ajudam na luta contra o fogo, que já matou 64 pessoas e deixou 157 feridos.

Duas ambulâncias e um helicóptero tentam chegar ao local com equipes de resgate, mas as chamas dificultam o acesso. Testemunhas contam que viram uma bola de fogo no local do impacto. O Diário de Notícias informa que 70% do fogo foi debelado.