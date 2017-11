Avião militar dos EUA cai no Pacífico com 11 pessoas a bordo

Um avião da Marinha dos Estados Unidos com 11 pessoas a bordo caiu nesta quarta-feira no Oceano Pacífico quando se dirigia a um porta-aviões parado no Mar das Filipinas. As causas do acidente são desconhecidas, mas suspeita-se de pane no motor.

A aeronave caiu na direção do litoral de Okinawa, no Japão, às 14h45 (horário local, 4h45 de Brasília), de acordo com a Sétima Frota dos Estados Unidos. O grupo de combate do porta-aviões USS Ronald Reagan da Marinha americana, desdobrado nas Filipinas e para onde a aeronave se encaminhava, começou uma operação para resgatar os sobreviventes.

“O resgate da tripulação está em curso e a condição das pessoas será analisada pela equipe médica do USS Ronald Reagan”, indicou a Sétima Frota em comunicado. O Ministro da Defesa do Japão informou que oito pessoas já foram resgatadas.

A frota americana com sede em Yokosuka, no Japão, e um contingente de 60.000 fuzileiros navais anunciou que, por enquanto, os nomes de tripulantes e passageiros não serão divulgados à espera de autorização dos parentes dos envolvidos.

O USS Ronald Reagan participou na semana passada com outros dois porta-aviões americanos de exercícios conjuntos com as Marinhas da Coreia do Sul e do Japão, num momento de elevada tensão por causa do programa nuclear e dos lançamentos de mísseis da Coreia do Norte.

Nos últimos meses a grande atividade militar dos Estados Unidos na região provocou acidentes, como a colisão do USS John S McCain com um petroleiro em Cingapura em agosto, que deixou dez mortos e cinco feridos. Em Junho, o contratorpedeiro americano USS Fitzgerald colidiu com um navio mercante no Japão. Em maio, o USS Lake Champlain se chocou com um pesqueiro sul-coreano.