Avião faz pouso de emergência no Canadá por falha em motor

Um Airbus A380 da Air France que ia de Paris para Los Angeles teve que fazer um pouso de emergência neste sábado, no Canadá, após sofrer um “dano grave” em um de seus quatro motores, comunicou a companhia aérea francesa. “O avião do voo 066 aterrizou sem incidentes no aeroporto militar de Goose Bay, no Canadá, e as 520 pessoas a bordo foram evacuadas sem danos, nem feridos”, afirmou um porta-voz da companhia. Havia 496 passageiros e 24 tripulantes a bordo.

A aeronave desviou seu caminho quando sobrevoava a Groenlândia e aterrizou em Goose Bay às 15h42, no horário local (12h42 em Brasília). A aterrissagem ocorreu com normalidade. A Air France enviou imediatamente equipes de Montreal e Nova York para assessorar os passageiros.

A companhia está “estudando todas as soluções” para levar o quanto antes os passageiros aos Estados Unidos, acrescentou o porta-voz. Por ora, a Air France não deu nenhuma explicação sobre o motivo da avaria. As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o motor danificado quase sem cobertura externa.

“Os passageiros vão lembrar por muito tempo do seu voo”, tuitou uma passageira, com duas fotos de um motor sem proteção, com a cobertura e a parte dianteira arrancadas. Os A380 da Air France têm motores GP7200, fabricados por duas empresas americanas associadas, a General Electric e a Pratt and Whitney.

A frota da Air France inclui dez Airbus A380, considerado o maior avião de passageiros do mundo. Os pedidos pelo A380 caíram nos últimos anos, obrigando a Airbus a reduzir a produção do modelo. A partir de 2018, a empresa fabricará uma aeronave do modelo por mês, ante as 27 que fez em 2015.

(Com AFP)