Avalanche atinge pista de estação de esqui na França

Uma grande avalanche atingiu uma pista de esqui em um resort nos Alpes Franceses na manhã dessa terça-feira. Segundo a polícia francesa, todos os turistas que estavam no local no momento do desastre natural sobreviveram.

O deslizamento de neve aconteceu por volta das 10h10 locais (6h10 de Brasília) em uma pista utilizada predominantemente por famílias e crianças no famoso resort de Tignes. A estação era a única que estava aberta no momento da avalanche.

Agentes de resgate da região de Bourg-Saint-Maurice foram mobilizados rapidamente e receberam o reforço de outras equipes de localidades próximas. Inicialmente, o pelotão acreditava que a avalanche poderia ter soterrado diversos esquiadores, mas logo se concluiu que não havia vítimas.

As buscas começaram com o auxílio de cães farejadores. A má visibilidade em Tignes, por causa da nevasca, impediu a intervenção de helicópteros, por isso as equipes de resgate tiveram que chegar a pé.

No dia 13 de fevereiro, outra avalanche foi registrada nos arredores da estação de Tignes, deixando quatro mortos. Os esquiadores, que caminhavam a pé quando foram arrastados pela avalanche, eram um pai de família de 48 anos, seus filhos de 15 e 19 anos e o monitor que os acompanhava, de 59, todos eles franceses.