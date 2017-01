Autor do atentado no Canadá é fã de Trump e Marine Le Pen

O autor do atentado que matou seis pessoas em uma mesquita de Quebec, no Canadá, o franco-canadense Alexandre Bissonnette é admirador do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da política ultranacionalista francesa Marine Le Pen. Segundo Rita Katz, diretora da consultoria SITE, portal que monitora a atividade de extremistas na web, Bissonnette “curte” as páginas dos dois políticos no Facebook, assim como das Forças de Defesa de Israel, o que torna “improvável” uma ligação com o jihadismo.

Recentemente, supremacistas brancos americanos disseminaram na web um pronunciamento de Le Pen no qual ela diz que o “nacionalismo está voltando”. A representante do partido Frente Nacional (FN) lidera as pesquisas para o primeiro turno das eleições presidenciais na França, com um discurso eurocético e contrário à imigração.

Já Trump chegou à Casa Branca com uma plataforma protecionista e nacionalista, que se manteve após sua posse. No fim da semana passada, o presidente assinou um decreto proibindo a entrada nos EUA de cidadãos provenientes de sete países de maioria muçulmana: Irã, Iraque, Síria, Iêmen, Somália, Sudão e Líbia.

Bissonnette, um estudante de ciências políticas de 27 anos, é o único suspeito preso após o atentado em Quebec e não tinha passagens pela polícia. A mesquita fica no Centro Cultural Islâmico da cidade canadense e já tinha sido alvo de ameaças. Em junho de 2016, uma cabeça de porco foi deixada na entrada do local, com a frase “bom apetite” – muçulmanos não comem carne de porco.

(Com ANSA)