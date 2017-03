Autor de ataque com machado em Dusseldorf sofre de esquizofrenia

O homem que atacou com um machado nove pessoas na estação central de Dusseldorf, na região oeste da Alemanha, é um homem de 36 anos da antiga Iugoslávia que sofre de esquizofrenia paranoide, informou nesta sexta-feira a polícia. Segundo as autoridades, ele chegou ao país como solicitante de asilo vindo do Kosovo em 1992 e tem uma permissão de residência por razões humanitárias.

Em entrevista coletiva, o chefe da polícia de Dusseldorf, Norbert Wesseler, explicou que há nove pessoas feridas, quatro delas em estado grave, entre elas uma menina de 13 anos.

O agressor, que ficou gravemente ferido ao saltar de uma ponte antes de ser detido, vivia na próxima cidade de Wuppertal. Na noite dessa quinta, seu irmão foi à polícia para informar sobre seu desaparecimento e alertar que ele havia comprado um machado porque se sentia ameaçado e perseguido.

Quando foi avisada pelo irmão sobre o desaparecimento do agressor, o ataque já tinha ocorrido na estação de Dusseldorf, explicou o responsável da Polícia regional, Dietmar Kneip.

Logo após descer na plataforma de estação, o homem começou a agredir pelas costas com um machado vários passageiros e, ao tentar voltar a entrar no vagão, o motorista fechou as portas. O agressor avançou pela plataforma e entrou no edifício principal da estação, agredindo mais pessoas, em ataque que durou cinco minutos.

O homem não tinha antecedentes, mas era conhecido pela polícia, que sabia de seus problemas mentais por um incidente registrado em 2015. Em sua primeira declaração perante os agentes que o detiveram ontem, ele afirmou que tinha certeza que a polícia iria atirar.

As forças de segurança revistaram ontem à noite sua casa em Wuppertal, onde encontraram um certificado médico com o diagnóstico de esquizofrenia paranoide e medicamentos para essa doença.

A promotoria tem a intenção de acusar o homem de nove tentativas de assassinato e explicou que, dados seus problemas psicológicos, provavelmente ingressará em um hospital prisional após ser julgado.

(Com EFE)