Atirador tomava remédio que pode causar surtos psicóticos

Stephen Paddock, o autor do massacre que causou 59 mortes e deixou mais de 500 feridos em Las Vegas no último domingo comprou em junho um medicamento contra ansiedade, com receita médica, que pode provocar comportamentos agressivos, informou nesta quarta-feira o Las Vegas Review-Journal.

Documentos obtidos pelo jornal por meio da base de dados do Programa de Supervisão de Prescrições de Medicamentos do estado de Nevada mostraram que o médico Steven Winkler receitou a Paddock, no dia 21 de junho, 50 comprimidos de 10 miligramas do sedativo diazepam. Paddock comprou o remédio sem apresentar cartão de seguro médico em uma farmácia da rede Walgreens na cidade de Rena, também em Nevada, no mesmo dia em que recebeu a receita.

O abuso desse medicamento pode causar inclusive experiências psicóticas, segundo o portal especializado “drugabuse.com”. “Se alguém tem um problema de agressividade subjacente e utiliza esse fármaco, pode despertar essa agressividade”, disse ao jornal o médico Mel Pohl, do hospital Recovery Center, de Las Vegas.

“Pode desinibir esse estado emocional. É parecido com o que acontece quando se dá álcool a algumas pessoas: ficam mais agressivas, em vez de adormecidas”, acrescentou.

Segundo autoridades locais, Paddock modificou 12 armas para transformá-las em automáticas e conseguir fazer muito mais disparos do que a capacidade original para atingir a multidão que assistia ao festival Route 91 Haverst de música country.

(com EFE)