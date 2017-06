Atirador mata terrorista do EI com disparo a 3,5 km de distância

Um atirador das forças especiais do Canadá matou um combatente do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) com um tiro disparado a 3,5 quilômetros de distância. A distância do disparo bem sucedido, realizado no mês passado, no Iraque, é considerada recorde na história militar.

Segundo o jornal canadense Globe and Mail , o soldado efetuou o disparo do topo de um prédio. A bala demorou dez segundos para atingir o alvo.

Recorde

O atirador quebrou o recorde do britânico Craig Harrison, que matou um militante talibã com um tiro disparado a 2,4 quilômetros em 2009, no Afeganistão.

O Globe and Mail descreveu a dificuldade do disparo, que exigiu que o atirador levasse em conta a força do vento, estudos de balística e até a curvatura da Terra. Ele trabalhou em parceria com um observador, que ajuda a detectar alvos, e usou um rifle militar canadense McMillan TAC-50. De acordo com fontes do jornal, ele pertence à unidade conhecida como Joint Task Force 2.

Canadá

Em 2016, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, suspendeu os ataques aéreos contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Mas, ao mesmo tempo, anunciou planos para reforçar as forças especiais em solo, além de aumentar o número de membros das Forças Armadas do Canadá encarregados de treinar e auxiliar as forças locais.