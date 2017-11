Atirador mata quatro pessoas na Califórnia

Um atirador matou quatro pessoas nos arredores de uma escola primária em Corning, no norte da Califórnia, na manhã desta terça-feira. O agressor foi morto pela polícia.

Os tiros foram disparados nas ruas no entorno da Escola Primária Rancho Tehama enquanto os pais deixavam as crianças no colégio, por volta das 8 horas da manhã do horário local (14 horas em Brasília). As informações ainda não foram confirmadas, mas, segundo a emissora Fox News, outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas três crianças. A polícia informou que o homem portava um rifle semiautomático e dois revólveres e que os disparos foram aleatórios.

De acordo com o xerife assistente do Condado de Tehama, Phil Johnston, o atirador começou seu ataque em uma casa e depois correu para a área da escola, ainda disparando a arma. Ainda não está claro se o suspeito chegou a invadir o centro educacional.

Segundo uma funcionária da escola ouvida pela emissora ABC, assim que os tiros foram ouvidos, todos os alunos correram para dentro das salas de aula. Algumas crianças foram atingidas por balas que ultrapassaram as janelas. Mas, segundo testemunhas, nenhum aluno foi morto.

A cidade de Corning está localizada a 200 quilômetros de Sacramento.