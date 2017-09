Atirador deixa 1 morto e 7 feridos em igreja dos Estados Unidos

Pelo menos 1 pessoa foi morta e oito ficaram feridas neste domingo em um tiroteio em uma igreja da pequena cidade de Antioch, no estado americano do Tennessee, informou o Corpo de Bombeiros de Nashville. O crime aconteceu por volta do meio-dia, no horário local, na capela da Igreja Christ Burnette.

No Twitter, o Departamento de Polícia de Nashville indicou que uma mulher morreu no estacionamento da igreja. De acordo com o porta-voz da Polícia Don Aaron o atirador “disparou em si mesmo”, mas não corre risco.

Segundo Aaron, o autor da ação, cuja identidade não foi revelada, tem “cerca de 25 anos” e, aparentemente, não tinha qualquer relação com a igreja.

“A equipe médica está atendendo pessoas baleadas. O atirador está entre os feridos”, afirmou o Departamento de Bombeiros de Nashville por meio de post no Twitter. “Todos os feridos, exceto um, têm mais de 60 anos”, detalhou.

O local foi cercado, e a Polícia Metropolitana de Nashville investiga o caso. Os feridos foram levados para hospitais da região. As motivações do crime ainda são desconhecidas. “Os membros da igreja não feridos estão em um lugar seguro”, acrescentaram os bombeiros, que não informaram quantas pessoas estavam no templo na hora da ação.

