Atirador da Flórida tinha documento de identidade militar

O atirador que matou cinco pessoas no aeroporto internacional Fort Lauderdale – Hollywood, nos Estados Unidos, foi identificado como Esteban Santiago. Ele foi detido pelas forças de segurança do aeroporto após abrir fogo no local, na tarde desta sexta-feira.

O senador da Flórida Bill Nelson informou à emissora de TV NBC que Santiago estava com uma carteira de identidade militar quando foi preso, porém, ainda não está claro se o documento era verdadeiro e se o homem era, de fato, membro do exército. A polícia acredita que ele tenha agido sozinho no tiroteio e ainda não há informações sobre sua motivação. Segundo a emissora, o homem teria nascido em 1990.

De acordo com testemunhas, Santigo estava vestido com uma camiseta do filme Star Wars e atirou aleatoriamente, mirando a cabeça das vítimas. Ele não resistiu à prisão e está sendo interrogado por agentes do FBI.

O atirador abriu fogo na área de retirada de bagagens do Terminal 2 do aeroporto, matando cinco pessoas e deixando oito feridos, segundo o xerife do condado de Broward. Apenas em novembro de 2016, quase 2,5 milhões de pessoas estiveram no aeroporto de Fort Lauderdale, que tem quatro terminais.