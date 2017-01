Atentados, desastres, Trump: os principais fatos de 2016 no mundo

1. Ofensiva do regime sírio em Alepo zoom_out_map 1/10 (Abdalrhman Ismail/Reuters) O segundo semestre de 2016 foi o mais violento para os moradores da segunda maior cidade da Síria, Alepo. O Exército sírio e aliados realizaram uma forte ofensiva contra o leste da cidade, controlado por rebeldes. Os bairros da região foram duramente bombardeados para abrir caminho para as forças do regime de Bashar Assad. Enquanto organizações como a Médicos Sem Fronteiras denunciavam 'banho de sangue' em Alepo, hospitais da região eram bombardeados e comboios de ajuda humanitária eram impedidos de chegar aos locais afetados. Com a chegada dos soldados sírios à cidade, no final de novembro, dezenas de milhares de pessoas começaram a ser retiradas dos bairros rebeldes em ônibus e ambulância.

2. Eleição de Donald Trump nos Estados Unidos zoom_out_map 2/10 (Mark Wilson/Getty Images) No dia 8 de novembro, o magnata republicano Donald Trump surpreendeu os democratas - e muitos republicanos também -, o mercado, a imprensa e a comunidade internacional ao derrotar Hillary Clinton nas eleições presidenciais americanas. A ex-secretária de Estado obteve 2,5 milhões de votos a mais, mas perdeu na soma que realmente importa: contabilizou 232 delegados, contra 306 do controverso empresário que “fala o que pensa”, como defendem seus eleitores. Trump toma posse em 20 de janeiro.

3. Referendo favorável ao Brexit zoom_out_map 3/10 (Hannibal Hanschke/Reuters/Reuters) O referendo que perguntou aos britânicos se o Reino Unido deveria deixar a União Europeia teve um resultado histórico. No dia 23 de junho, 17,4 milhões de eleitores (52%) decidiram pelo Brexit (saída da UE), pouco mais de quatro décadas após a entrada no bloco, conhecido à época como Comunidade Econômica Europeia (UEE). O então primeiro-ministro David Cameron, que condicionou a permanência no cargo à vitória da permanência do país no bloco, teve de fazer as malas e deixar o endereço 10 Downing Street para dar lugar a Theresa May, a segunda mulher na história do país a ocupar o cargo – a primeira foi Margaret Thatcher.

4. Morte de Fidel Castro zoom_out_map 4/10 (Joe Raeddle/Getty Images) Fidel Castro morreu na noite de 25 de novembro, pelo horário de Havana, aos 90 anos de idade. O líder da revolução cubana, que comandou a ilha comunista de 1959 até 2006, quando problemas de saúde o obrigaram a entregar o poder ao irmão Raúl, foi responsável pela morte de milhares de pessoas em julgamentos sumários, pela fuga de milhões para o exterior e pela penúria dos que permaneceram no país. Após nove dias de funeral, período em que os restos mortais de Fidel foram transportados em carreata por toda a ilha, as cinzas de Fidel finalmente foram sepultadas em Santiago de Cuba. Fidel morreu oito meses depois da histórica visita de Barack Obama, a primeira viagem oficial de um presidente americano à ilha caribenha em quase 90 anos.

5. Terremoto na Itália zoom_out_map 5/10 (Filippo Monteforte/AFP) No dia 24 de agosto, a terra tremeu forte na região central da Itália. O terremoto de magnitude 6,2 graus na escala Richter deixou 299 mortos, a maioria da cidade de Amatrice, que ficou em ruínas. Accumoli e Arquata del Tronto também foram destruídas pelo abalo principal e pelos cerca de duzentos tremores secundários. A tragédia deixou ainda milhares de pessoas desabrigadas, e as casas que será construídas para abrigá-las ficarão prontas apenas em 2017, com um custo estimado em 1,2 bilhão de euros.

6. Tentativa de golpe militar na Turquia zoom_out_map 6/10 (Murad Sezer/Reuters) Uma tentativa frustrada de golpe de Estado na Turquia promovida por um pequeno grupo de militares – daí a falta de sucesso – na noite de 15 de julho. Soldados rebeldes fecharam importantes pontes de Istambul, caças F-16 invadiram o céu da capital Ancara e os militares tomaram emissoras de TV privadas e estatais. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan exortou a população a ir às ruas para protestar contra o golpe e, algumas horas depois, a situação havia sido controlada. Como resposta, Erdogan mandou prender milhares de militares, jornalistas, professores, magistrados e funcionários públicos oposicionistas e acusou o clérigo Fetullah Gülen, que vive nos Estados Unidos, de orquestrar o golpe.

7. Atentados do Estado Islâmico zoom_out_map 7/10 (Eric Gaillard/Reuters) O ano marcado por significativas derrotas do Estado Islâmico - os extremistas perderam redutos como Fallujah, no Iraque, e Sirte, na Líbia - também contabilizou atentados mortais provocados por terroristas ligados ao grupo ou radicalizados com propaganda pela internet. Um aeroporto e uma estação de metrô em Bruxelas, na Bélgica, foram os alvos de ataques que deixaram 32 mortos no dia 22 de março. Em Orlando, nos Estados Unidos, 49 frequentadores da boate gay Pulse foram executadas por um ‘lobo solitário’ em 12 de junho. Em Bagdá, capital do Iraque, quase 300 pessoas morreram na explosão de um carro-bomba no dia 3 de julho. Nove dias depois, 86 pessoas morreram quando um terrorista atropelou com um caminhão uma multidão que assistia às celebrações do Dia da Bastilha na principal avenida de Nice, no sul da França. O ataque ao maior aeroporto da Turquia, em Istambul, fez mais de 40 vítimas fatais em 28 de junho. Um atentado contra uma manifestação na capital afegã Cabul deixou pelo menos 61 mortos no dia 23 de julho. Em 19 de dezembro, 12 pessoas morreram quando o motorista de um caminhão invadiu uma feira natalina em Berlim.

8. Furacão Matthew no Haiti zoom_out_map 8/10 (Andres Martinez Casares/Reuters) A tempestade mais forte no Caribe em quase uma década alcançou o Haiti no dia 4 de outubro deixou um rastro de devastação e morte no país que já sofre com a alta taxa de pobreza. Chuvas torrenciais com ventos de 233 quilômetros por hora provocaram a morte de mais de 900 pessoas e destruíram cidades inteiras. Após a passagem do furacão Matthew, que deixou cerca de 1,4 milhão de haitianos com necessidade de ajuda humanitária, o país foi assolado por um surto de cólera.

9. Rejeição dos colombianos ao acordo de paz com as Farc zoom_out_map 9/10 (Luis Acosta/AFP) A inesperada (e apertada - 50,2% contra 49,8%) derrota do acordo de paz firmado entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), em plebiscito realizado no dia 2 de outubro, frustrou temporariamente a expectativa de pôr fim a mais de meio século de conflito no país. A campanha pelo “não”, que criticava a anistia aos guerrilheiros das Farc, conseguiu a rejeição da população da Colômbia a um pacto costurado ao longo de quatro anos, mas não impediu que o presidente Juan Manuel Santos ganhasse o Nobel da Paz por seus esforços pela paz. Após a derrota nas urnas, Santos aceitou renegociar o acordo com o líder das Farc, Rodrigo ‘Timochenko’ Londoño Echeverri, e o novo pacto foi aprovado pelo Congresso da Colômbia no final de novembro.