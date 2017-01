Atentado em hotel deixa ao menos 15 mortos na Somália

Militantes islâmicos avançaram com um carro-bomba contra o portão de um hotel e explodiram o veículo dentro do local, matando ao menos 15 pessoas nesta quarta-feira em Mogadíscio, capital da Somália.

Houve troca de tiros após a entrada de extremistas no Dayah Hotel, popular entre políticos na cidade. Uma segunda explosão atingiu a área pouco depois, ferindo diversas pessoas nas proximidades.

O ministro da Segurança da Somália, Abdirizak Umar, informou que o ataque matou onze civis e quatro membros das forças de segurança, reportou o jornal britânico The Guardian. Segundo Umar, pelo menos cinquenta pessoas ficaram feridas, e o número de mortos pode aumentar.

O coronel da polícia Abdiqadir Hussein informou que forças da segurança conseguiram posteriormente proteger o edifício. “Resgatamos as pessoas e concluímos a operação no hotel Dayah. As forças da segurança agora estão dentro do hotel e daremos novos detalhes sobre mortos posteriormente”, disse.

O grupo terrorista islâmico Al Shabab, que até 2011 controlava Mogadíscio e grande parte da Somália, reivindicou a autoria do ataque.

(Com Reuters)