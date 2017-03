Atentado em casamento deixa 26 mortos no Iraque

Pelo menos 26 pessoas morreram em um ataque cometido por dois homens-bomba, na noite de quarta-feira, contra os convidados de um casamento em uma cidade de Tikrit, no centro do Iraque, informou a polícia do país. O noivo está entre os mortos e pelo menos 25 feridos foram transferidos para um hospital próximo ao local do ataque.

Os suicidas invadiram o local do casamento, no vilarejo de Hajaj, a 15 quilômetros ao norte de Tikrit, e detonaram os explosivos que levavam presos ao corpo, segundo a polícia. A segurança foi reforçada na região, enquanto as autoridades declararam o toque de recolher.

De acordo com a rede BBC, o grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou o ataque, informando que dois de seus jihadistas cometeram o atentato, e declarou que tinha como alvo um encontro das Forças de Mobilização Popular, uma coalização paramilitar xiita apoiada pelo Irã. A festa de casamento era realizada por uma família com origem na província iraquiana de Anbar, onde era afiliada à uma tribo contrária ao EI.

Atualmente, o Exército iraquiano desenvolve uma ofensiva contra o EI em Mosul, a cidade mais populosa controlada pelos jihadistas, localizada no norte do Iraque. As forças iraquianas, com apoio dos Estados Unidos, tomaram controle do lado leste de Mosul em janeiro e seguem avançando na região oeste.

(Com EFE)