As 13 ilhas secretas mais bonitas do planeta

1. Con Dao (Vietnã) (iStock/Getty Images) O território do Vietnã conta com algumas ilhas populares entre turistas, caso de Phu Quoc, mas também apresenta opções para aqueles que preferem lugares pouco explorados. A ilha de Con Son, a única habitada de 16 partes da cadeia de Con Dao, é um cenário com água cristalina e belos penhascos de granito. Praias desertas não são difíceis de encontrar. Para os que gostam de luxo, o resort Six Senses Con Dao tem cabanas com vista para o Mar do Sul da China e um cardápio premiado.

2. Gili Trawangan (Indonesia) (iStock/Getty Images) Segundo a Travel+Leisure, a ilha de Gili Trawangan é a "Bali dos anos 1970". É menos badalada que outras ilhas da Indonésia e apenas 360 famílias que vivem permanentemente no território. Para preservar a ilha, não é permitido qualquer tipo de veículo motorizado no local, por isso, o ideal é alugar uma bicicleta para se locomover e curtir as praias e bares da região.

3. Pico (Portugal) (iStock/Getty Images) Pico é parte do Arquipélago dos Açores e o ponto mais alto da ilha, a 2.350 metros de altura, é também o ponto mais alto de Portugal. A montanha vulcânica no centro da ilha proporciona uma vista de tirar o fôlego e, para completar, a gastronomia do território é famosa por seus frutos do mar e vinhos de qualidade.

4. Sandön (Suécia) (iStock/Getty Images) A ilha europeia é cenário da trilogia de livros Millennium, de Stieg Larson, e é coberta por pinheiros e praias com uma leve névoa, um cenário diferente de ilhas mais famosas pelo mundo. Grande parte de seu território é um parque nacional, para proteger sua vasta natureza, e é perfeito para aqueles que gostam de trilhas em uma floresta remota. Sandön, porém, não é um destino para festas: há apenas uma cidade, Sandhamn, com cerca de mil habitantes fixos.

5. Scrub Island (Reino Unido) (/Divulgação) A ilha Scrub era praticamente inabitada e não recebia um novo empreendimento há 15 anos, até que um resort foi construído em seu território em 2010. Localizada no mar do Caribe, Scrub é cercada por barreiras de corais e é um belo destino para mergulhadores e turistas que querem relaxar, com luxo e exclusividade. O resort porém, não é nada acessível: a diária de um quarto duplo parte de 365 dólares (cerca de 1.100 reais)

6. Skopelos (Grécia) (iStock/Getty Images) Skopelos é a maior ilha do arquipélago das Espórades, na Grécia, banhada pelo mar Egeu. O musical Mamma Mia!, com Meryl Streep, foi filmado na ilha em 2007. O cenário é típico de outras ilhas da região, como Mykonos e Santorini, mas Skopelos se mantém afastada da massa de turistas e preserva a cultura tradicional, bem como uma arquitetura deslumbrante.

7. Caye Caulker (Belize) (iStock/Getty Images) Uma faixa de terra de apenas 8 quilômetros, Caye Caulker fica a uma viagem de avião de 15 minutos do principal aeroporto de Belize. O destino promete mergulhos com tubarões e em encantadores cavernas submersas. Em julho, há o Festival da Lagosta, que transforma as ruas principais da ilha em uma grande festa.

8. Exuma Cays (Bahamas) (/Divulgação) As "Exumas" são partes de um arquipélago de 365 ilhas e ilhotas nas Bahamas. Por serem pequenas e pouco badaladas, algumas são inabitadas e outras são destinos secreto de ricos e famosos, como Johnny Depp, que tem uma casa na região. Para os que ficam hospedados em resorts, é possível mergulhar para ver as barreiras de corais, em praias exclusivas, sem ninguém para incomodar. Com um jet ski alugado, os visitantes podem conhecer centenas de ilhotas próximas.

9. Flatey (Islândia) (iStock/Getty Images) Carros não são permitidos nesta ilha tranquila e tipicamente escandinava. Suas casinhas coloridas, algumas transformadas em pousadas, são cercadas de praias rochosas. Não espere banhos de mar, já que a temperatura nos meses mais quentes não costuma passar dos 15 graus, mas fique pronto para longas tardes. Há dias com até 21 horas de sol no verão.

10. Gozo (Malta) (iStock/Getty Images) Parte do arquipélago maltês, Gozo é mais rural que a ilha de Malta em si, a maior e mais conhecida entre os turistas. Com cerca de 37.000 habitantes, em 67 quilômetros quadrados, a ilha preserva paisagens verdes banhadas pelo mar Mediterrâneo. Fortes, santuários e dezenas de construções históricas também agradam os que se interessam por um passeio cultural.

11. Ilhas Andamão e Nicobar (Índia) (iStock/Getty Images) As ilhas Andamão ainda são pouco famosas entre os turistas ocidentais, mas começaram a conquistar alguns indianos. Junto com as ilhas Nicobar, formam um conjunto de 572 ilhotas, onde apenas 38 delas são habitadas. A duas horas de barco da capital Port Blair, a ilha de Havelock é a mais atraente para os visitantes que querem praias de areia branca e mergulhos. A região se desenvolveu rapidamente com ajuda do governo após o tsunami de 2004, por isso, há alguns resorts novos, prontos para receberem turistas.

12. Rodrigues (Ilhas Maurício) (iStock/Getty Images) Perdida no meio do Oceano Índico, Rodrigues é uma ilha vulcânica cercada por corais, que criaram uma rasa lagoa perfeita para banhos e mergulhos. O lugar é reservado, mas mantém uma boa estrutura para turistas no verão - tanto que já foi destino de férias do Príncipe William, do Reino Unido, quando ainda namorava Kate Middleton.