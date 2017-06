Ariana Grande visita no hospital vítimas do ataque em Manchester

A cantora Ariana Grande foi ao hospital, na sexta-feira 2, para se encontrar com as jovens vítimas do atentado terrorista ocorrido em 22 de maio, em Manchester, na Inglaterra, logo após o final de seu show na cidade, informou neste sábado 3 a imprensa britânica.

A estrela americana, muito popular entre o público infantil e adolescente, retornou à Inglaterra em um voo privado para realizar no domingo 4 um show beneficente, ao lado de outros renomados artistas internacionais. A arrecadação será destinada às vítimas do ataque, que deixou 22 mortos.

Em fotografias tiradas pela estrela pop em sua visita ao Hospital Infantil de Manchester, a cantora aparece abraçando algumas das vítimas, muitas das quais tiveram que passar por várias cirurgias e continuam imobilizadas.

Peter Mann, pai de Jaden, uma das meninas feridas no atentado, postou várias fotos de Ariana Grande ao lado de sua filha em sua conta pessoal do Facebook, onde escreveu que nunca tinha visto a menina tão contente.

A artista também tirou fotos com enfermeiras do hospital, além de outros pacientes.

A visita da cantora ocorreu ao mesmo tempo em que a polícia britânica esvaziou uma área de Manchester, depois de ter encontrado um carro que poderia ser mais uma peça relevante na investigação.

Participarão do show, ao lado de Ariana Grande, Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus e os grupos Take That e Coldplay.

O show, cujos ingressos esgotaram em vinte minutos, será retransmitido ao vivo pela emissora britânica BBC. A arrecadação vai para o fundo de emergência “We Love Manchester”, criado para apoiar as vítimas.

(Com a agência EFE)